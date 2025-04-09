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Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

война, ВСУ
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1141-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 91 авиационный удар, применил три ракеты и сбросил 162 КАБ. Кроме этого, совершил около 4900 обстрелов, из них 100 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2180 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Угроиды, Турья, Покровка, Миропольское, Дмитровка, Малая Рыбица, Краснополье Сумской области; Заря, Романовка, Покровск, Удачное, Зеленый Угол, Богатырь, Звезда, Толстой, Воскресенка Донецкой области; Новопавловка, Январское Днепропетровской области; Гуляйполе Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Степная Новоселовка и Загрызово.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Екатериновки, Нового и Колодцев.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

Четыре штурмовых действия врага в направлении Григоровки, Белогоровки и в районе Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений в районах Васюковки, Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 18 атак недалеко от Озаряновки, Торецкая и Леонидовки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверевое, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Свободного Поля и в районе Бурлацкого.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в районах Степного и Лобкового.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боеприкосновения не зафиксированы.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 50 управляемых бомб, а также осуществил 323 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько