Карта боевых действий в Украине на 9 апреля 2025 года

Продолжается 1141-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 91 авиационный удар, применил три ракеты и сбросил 162 КАБ. Кроме этого, совершил около 4900 обстрелов, из них 100 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2180 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Угроиды, Турья, Покровка, Миропольское, Дмитровка, Малая Рыбица, Краснополье Сумской области; Заря, Романовка, Покровск, Удачное, Зеленый Угол, Богатырь, Звезда, Толстой, Воскресенка Донецкой области; Новопавловка, Январское Днепропетровской области; Гуляйполе Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Екатериновки, Нового и Колодцев.

Четыре штурмовых действия врага в направлении Григоровки, Белогоровки и в районе Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений в районах Васюковки, Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак недалеко от Озаряновки, Торецкая и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверевое, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Свободного Поля и в районе Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в районах Степного и Лобкового.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боеприкосновения не зафиксированы.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 50 управляемых бомб, а также осуществил 323 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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