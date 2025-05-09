Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

Продолжается 1171-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 18 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 32 КАБ.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Бруски, Бояро-Лежачи, Ворожба, Яструбино, Белополье, Новая Слобода Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодцы, Зеленая Долина и Торское.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отразили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боев в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора предприняли пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также осуществил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за прошедшие сутки не фиксировалось.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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