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Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1171-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 18 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 32 КАБ.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Бруски, Бояро-Лежачи, Ворожба, Яструбино, Белополье, Новая Слобода Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодцы, Зеленая Долина и Торское.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отразили украинские защитники на Северском направлении.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боев в районах Часового Яра и Курдюмовки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецкого.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора предприняли пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также осуществил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за прошедшие сутки не фиксировалось.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько