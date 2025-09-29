Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине бить по России дальнобойным оружием

Спецпосланник США в Украине генерал Кит Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп разрешил удары по территории России дальнобойным оружием, но о передаче ракет Tomahawk решение еще не принял.

Как пишет Delo.ua, об этом Келлог заявил в интервью Fox News.

По его словам, Пентагон не предоставлял украинской стороне разрешения на проведение атак дальнобойным оружием.

В то же время на уточняющий вопрос, официально ли сейчас Дональд Трамп поддерживает удары Украины вглубь территории России, Келлог ответил утвердительно.

"Я думаю, читая то, что он сказал, а также заявления вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио, ответ – да. Надо использовать возможность избивать глубоко. Не существует таких мест, как "безопасные зоны", – подчеркнул спецпосланник США в Украине.

Келлог также заявил, что Россия не выиграет в этой войне, потому что иначе она уже была бы в Киеве, Одессе, за Днепром.

Также Келлога спросили, собираются ли США передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, на что спецпосланник ответил, что окончательного решения по этому поводу пока нет.

"Я знаю, что президент Владимир Зеленский действительно пригласил их. Решение будет за президентом", - сказал спецпредставитель.

Ранее Президент США Дональд Трамп поддерживает мнение о том, что Украина может наносить удары по энергетике России в ответ на ее атаки.

Трамп встретился с Зеленским: о чем говорили

23 сентября украинский и американский лидеры провели двустороннюю встречу. В частности, Трамп заявил, что наибольшим достижением в противодействии российской агрессии сейчас критическое состояние экономики РФ и способность украинцев эффективно сдерживать большую армию противника.

Комментируя встречу с американским коллегой, Зеленский назвал ее "хорошей" и "самой полной из всех".

Американский президент выразил осторожность в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что "еще рано давать ответ" и выразил надежду, что этот вопрос удастся обсудить позже. "Мы поговорим об этом. Надеюсь, чуть позже. Сейчас еще рано", - отметил Трамп.

Трамп после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, временно оккупированные Россией. По его мнению, Россия находится в очень плохом экономическом положении и является "бумажным тигром". Киев может не только восстановить свои границы, но и пойти дальше.