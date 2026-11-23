Входящее в группу Kernel ООО "Кернел-Трейд" во время публичного размещения долларовых облигаций на фондовой бирже ПФТС продало 10 025 ценных бумаг на общую сумму $10,04 млн. Это 20% от запланированного выпуска на $50 млн, свидетельствуют данные биржи, которые проанализировало Dilo.

Размещение облигаций серии D продолжалось с 9 по 20 ноября 2026 года. За это время на ПФТС заключили три соглашения. Самая большая сделка состоялась в последний день размещения, 20 ноября, когда продали 10 тысяч облигаций на $10,02 млн. Еще 25 облигаций продали 16 и 18 ноября.

В целом компания предложила инвесторам 50 тысяч облигаций номиналом в $1000 каждая. Ставка на первые 6% периодов составляет 5,75% годовых, погашение запланировано на 5 ноября 2029 года.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала выпуск Kernel первой публичной эмиссией валютных корпоративных облигаций такого масштаба в Украине. Как ранее писало Dilo, запланированный выпуск на $50 млн по объему составил около 66% всех зарегистрированных корпоративных эмиссий в Украине за 2026 год по состоянию на конец октября.

Привлеченные средства "Кернел-Трейд" планировала направить на финансирование текущей деятельности. При продаже всего выпуска $30 млн должны были пойти на закупку сельскохозяйственной продукции, $15 млн на переработку масличных культур, еще $5 млн на торговые, экспортные и логистические операции.

Согласно проспекту эмиссии, первоначальное размещение облигаций предполагалось исключительно на ПФТС. В то же время, документ позволяет компании после завершения размещения продавать неразмещенные облигации как на бирже, так и вне организованного рынка.

Таким образом, данные ПФТС отражают результаты первичного биржевого размещения, но не обязательно окончательный объем продаж облигаций этого выпуска. Информации о дополнительных продажах у редакции пока нет.

Dilo обратилось в Kernel с запросом.