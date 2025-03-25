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Кибератака на "Укрзализныце": кассы на вокзалах работают в усиленном режиме
По состоянию на утро вторника, 25 марта, " Укрзализныця " продолжает восстанавливать свои онлайн-системы после масштабной кибератаки. Кассы на вокзалах работают в усиленном режиме, а поезда курсируют по графику
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что к обновлению онлайн-сервисов присоединились команды "Укрзализныци", партнеры и ведущие эксперты и специалисты.
В настоящее время в безопасной среде развернута резервная инфраструктура, подготовлены все компоненты непосредственно для перезапуска из резервных копий критических систем. Также идет тщательная диагностика бекапов и идентификация всех потенциальных вредных элементов. Кроме того, восстанавливаются сложные связи между разными системами.
Сообщается, что команда "Укрзализныци" и все привлеченные делают все возможное, чтобы возобновить онлайн-продажи как можно быстрее.
Между тем, продолжают в усиленном режиме с расширенными графиками работать кассы на всех вокзалах, а все поезда продолжают движение по графику.
Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .
24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.
В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня продажи будут проходить в оффлайн-режиме.