- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кибератака на "Укрзализныцу": когда лучше покупать билеты в кассах, чтобы избежать очередей
Специалисты " Укрзализныци " продолжают восстанавливать онлайн-системы после масштабной кибератаки и рассчитывают выйти на финишную прямую уже в ближайшее время.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Отмечается, что кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Через кассы продаются билеты на ближайшие даты – 26 и 27 марта.
В УЗ советуют пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.
"Специалисты Укрзализныци и привлеченные эксперты продолжают работать круглосуточно, чтобы уже в ближайшее время мы могли вернуться с хорошими новостями", — подчеркнули в компании.
Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .
24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.
В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня продажи будут проходить в оффлайн-режиме.