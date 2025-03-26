Кибератака на "Укрзализныцу": когда лучше покупать билеты в кассах, чтобы избежать очередей

Специалисты " Укрзализныци " продолжают восстанавливать онлайн-системы после масштабной кибератаки и рассчитывают выйти на финишную прямую уже в ближайшее время.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Через кассы продаются билеты на ближайшие даты – 26 и 27 марта.

В УЗ советуют пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.

"Специалисты Укрзализныци и привлеченные эксперты продолжают работать круглосуточно, чтобы уже в ближайшее время мы могли вернуться с хорошими новостями", — подчеркнули в компании.

Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.

В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня продажи будут проходить в оффлайн-режиме.