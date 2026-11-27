В Киеве подготовили сеть из более чем 1 500 пунктов обогрева, которые смогут одновременно принять около 194 тысяч человек. Часть из них определили как опорные – эти локации предназначены для длительного пребывания жителей в случае чрезвычайных ситуаций и длительных отключений коммунальных услуг.

Как пишет Dilo, об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко.

В столице обустроили 101 опорный пункт обогрева. Они должны обеспечить базовые потребности людей при отсутствии электроэнергии, отопления или водоснабжения.

В частности, опорные пункты были оборудованы генераторами и системами автономного отопления. Также там предусмотрели доступ в интернет, запасы питьевой воды и продуктов питания.

Отдельное внимание было уделено доступности таких локаций: в опорных пунктах создали условия для нахождения маломобильных групп населения.

По имеющимся данным, 101 опорный пункт сможет одновременно принять более 41 тысячи человек.

Таким образом, общая вместимость всей сети пунктов обогрева в Киеве составляет около 194 тысяч человек, из которых более 41 тысяч могут разместить именно в опорных локациях.

Как сообщалось ранее, строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевской области задержалось из-за нехватки финансирования, несвоевременной передачи строительных площадок, мобилизации работников и регулярных воздушных тревог. Стоимость проектов по выводам государственной экспертизы составила почти 2,4 млрд грн, тогда как фактически на работы было направлено значительно меньше средств.