В Киеве рассматривают возможность возобновления движения частного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег. Окончательное решение может быть принято после оценки состояния сооружения и анализа транспортной ситуации.

Как пишет Dilo, об этом в телеэфире сообщил временно исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачев.

В настоящее время движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто для транспорта. В обратном направлении, с правого на левый берег, проезд пока разрешен только общественному транспорту.

В то же время, в КМВА не исключают, что частные автомобили смогут пользоваться этим маршрутом уже в ближайшие дни.

Решения по изменению правил движения могут быть приняты в течение 24–25 ноября. Прежде специалисты должны оценить поведение моста и последствия увеличения транспортной нагрузки.

Какие ограничения действуют на мостах Киева

Кроме Южного моста транспортные ограничения хранятся на Северном мосту.

По информации КМВА, им разрешено движение только общественного и специального транспорта. В частности, речь идет об автомобилях экстренных служб и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий российских обстрелов.

На других мостах столицы транспорт двигается без ограничений.

Напомним, из-за ночной вражеской атаки на столицу 17 ноября получили повреждения Северный и Южный мосты.