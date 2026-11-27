Киевский городской совет продлил на 2027 год действие льготной арендной ставки для бизнеса, пользующегося коммунальным имуществом. Также город ввел дополнительные механизмы поддержки ветеранов-предпринимателей и компаний, чьи помещения пострадали в результате российских обстрелов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Какие льготы на аренду будут действовать в Киеве

Согласно принятому решению, для арендаторов коммунального имущества сохранят льготную ставку в размере 50% от стандартной арендной платы.

Для других категорий предпринимателей предусмотрели дополнительные условия:

Ветеранский бизнес: арендная плата будет составлять 30% суммы, определенной договором. Льгота будет действовать во время военного положения и еще 12 месяцев после его завершения.

Поврежденное коммунальное имущество: в зависимости от степени разрушений арендаторы могут полностью освободить от платежей или установить ставку на уровне 1% или 50%. Льготные условия будут предоставляться сроком до 12 месяцев с возможностью продления.

Утратившие склады предприятия: для них предусмотрели упрощенную процедуру получения коммунальных помещений в аренду без аукциона.

Отдельно упрощенный механизм передачи имущества будет распространяться на размещение центров обработки данных, информационно-коммуникационных систем и восстановительных резервов и категории воздействия.

Какие условия для ветеранского бизнеса

Отдельный блок изменений касается предпринимателей-ветеранов. Для них установили ставку аренды на уровне 30% суммы, предусмотренной договором. Фактически это означает скидку 70% на пользование коммунальным имуществом.

Льгота будет действовать в течение военного положения и 12 месяцев после его прекращения или отмены.

В горсовете объясняют, что такой механизм должен облегчить ветеранам заведение собственного дела, развитие предпринимательства и возвращение к гражданской жизни.

Поддержка бизнеса, пострадавшего от обстрелов

Еще одно направление изменений – пересмотр арендных платежей за поврежденные объекты коммунальной собственности.

Размер платы будет зависеть от степени повреждения помещения. При невозможности его использования по назначению арендатор может получить полное освобождение от арендной платы. В других случаях предусмотрены ставки в размере 1% или 50%.

Такие условия будут устанавливаться сроком до года с возможностью продления.

Напомним, усиление ракетных атак на логистическую инфраструктуру столицы повлекло за собой беспрецедентный дефицит складских помещений. За январь-август 2026 года объем конкурентного предложения складов в Киевском регионе сократился на 34% - до 1,05 млн кв. м.