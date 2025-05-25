В ежегодном Рейтинге прозрачности городов 2024 года Киев занял 26 место среди 100 муниципалитетов, получив 51,5 балла из 100 возможных.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на исследование Тransparentcities.

В 2017 году уровень прозрачности столицы составил 51,5%, в 2020 он вырос до 68,2%, однако с 2021 наблюдается тенденция к снижению. С началом полномасштабной войны этот показатель стабилизировался чуть выше 51%.

В 2024 году эксперты проанализировали 70 индикаторов прозрачности, из которых 22 были обязательными по закону, 17 совмещали законодательные требования с лучшими практиками, а еще 31 проверял применение именно таких практик.

Лучше всего Киев выполнил смешанные критерии (67,3%), а законодательные — хуже всего (38,6%). В этом году половина индикаторов была новыми, и за ними столица показала получше результат, чем по устоявшимся критериям. Киев занял 26 место в Рейтинге прозрачности городов-2024

Бюджет, закупки и электронные сервисы

Киев добился наилучших результатов в сфере бюджета и закупок, где разделил третье место с Николаевом и Черновцами. В частности, столица:

публиковала подробную информацию о распорядителях бюджетных средств;

регулярно обновляла бюджетные отчеты;

поддерживала специальный сайт для инвесторов;

обеспечила достаточный уровень конкуренции в закупках; имела активный орган внутреннего контроля и аудита.

В сфере взаимодействия с общественностью Киев вошел в топ-20 благодаря активному использованию электронных сервисов, онлайн-опросам, отчетности по обращениям граждан и созданию платформ на основе открытых данных.

Особым преимуществом стало мобильное приложение "Киев Цифровой", которое обеспечивает доступ к муниципальным услугам, в частности, в условиях войны.

Коммунальное имущество, земельные ресурсы и услуги гражданам – слабые места столицы

Худший результат Киев показал в сфере управления коммунальным имуществом и землей. Только 3 из 9 критериев были выполнены. В частности, не публиковались предусмотренные законом открытые данные по титульным спискам капремонтов и благоустройства; перечня земельных участков для передачи в собственность и списков объектов движимого имущества и имущества, подлежащего или не подлежащего приватизации.

Также в сфере предоставления услуг гражданам Киев получил 16,7% — значительно ниже среднего по стране показателя (23,4%). Только в апреле 2025 года была введена онлайн-запись в первый класс, а система электронной регистрации на квартирный учет до сих пор отсутствует.

Почему пострадала прозрачность

Аналитики также обратили внимание на ряд системных проблем, уменьшающих прозрачность властей Киева:

Распоряжения мэра публикуются только в формате сканкопий без возможности поиска по тексту;

Отсутствует согласованная система нумерации в повестках и протоколах сессий Киевсовета, что затрудняет контроль решений;

Районные администрации не публикуют протоколы заседаний жилых комиссий, обсуждающих вопросы предоставления жилья;

Лишь одна РГА частично обнародует данные по квартирному учету, а информация о доступности зданий появилась только в апреле 2025 года.

Также добавим, что в 2024 году Киев вошел в топ-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развития электронных сервисов, обойдя такие города как Париж, Рим, Вена и Токио.