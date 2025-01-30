"Киевгорстрой" готовят к докапитализации

ЧАО "ХК "Киевгорстрой" приступило к подготовке к докапитализации. Сейчас встает задача — обеспечение возможности дополнительной эмиссии акций столичного лидера строительной отрасли.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, председатель Комиссии по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО "ХК "Киевгорстрой", Владислав Андронов.

По его словам, по результатам работы Комиссии Киевсовет принял два важных решения: о докапитализации "Киевгорстроя" и об обращении в Кабмин по предотвращению ущерба от объектов "Укрстроя", переданных "Киевгорстрою".

"Эти решения позволяют нам работать дальше и возобновить работы на объектах компании. Сейчас "Киевгорстрой" готовит свои документы для будущей докапитализации. Город планирует предоставить компании средства, предусмотренные в бюджете для докапитализации, в течение 2025 года", — подчеркнул Андронов.

Он отметил, что Комиссия также рассмотрела вопросы землепользования, прокладки инженерных сетей и подключения домов, пополнение оборотных средств путем привлечения внешнего возвратного финансирования.

Андронов подчеркнул, что этапность и очередность, сроки достройки и ввода в эксплуатацию проектов жилых комплексов будут определяться непосредственно в "Киевгорстрое".

Напомним, в прошлом году Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО "ХК "Киевгорстрой" на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов, в том числе для расселения семей военнослужащих.

Киев является владельцем 80% уставного капитала "Киевгорстроя",

В июле было принято решение о начале аудита деятельности "Киевгорстроя". В декабре глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет работы.

В свою очередь, напомним, после того как в конце 2019 года "лопнул" один из лидеров рынка строительства — компания Максима Никитася "Укрбуд девелопмент", входящая в госкорпорацию "Укрбуд", достройку ее ЖК было решено передать именно "Киевгорстрою".

Речь шла о достройке 22 объекта, однако "Киевгорстрой" во исполнение решения правительства взял на баланс только 18. Работы начались в феврале 2020 года. По состоянию на ноябрь 2022 года было завершено 11 ЖК.

Отметим, что сумма в 2,28 миллиарда гривен, которую Киев определил как необходимую для компенсации, уже называлась ранее городскими властями и новым руководителем "Киевгорстроя" Василием Олейником. По словам последнего, были сформированы обращения в Кабмин, но "никаких реакций в формате денег не произошло".