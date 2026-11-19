В Киеве заработала новая система отслеживания общественного транспорта, позволяющая пассажирам видеть расположение автобусов, трамваев и троллейбусов даже во время воздушных тревог, когда спутниковая навигация может работать нестабильно. Информация о движении транспорта в таких условиях обновляется каждые три минуты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Новый функционал был внедрен в коммунальном предприятии "Киевпасстранс". Он использует альтернативные источники данных для определения местоположения транспорта в условиях нестабильной работы по стандартной спутниковой навигации.

По словам исполняющей обязанности генерального директора "Киевпасстранса" Татьяны Тараско, полученные сигналы программно обрабатываются и отображаются на карте города с учетом маршрута, по которому движется транспорт.

Где отслеживать общественный транспорт Киева онлайн

К новой системе подключили весь подвижной состав "Киевпасстранса", работающий на столичных маршрутах.

Пассажиры могут отслеживать его местонахождение в разделе Транспорт online на официальном сайте предприятия.

Система включает автобусы, трамваи и троллейбусы. Она также разрешает диспетчерской службе непрерывно контролировать работу транспорта.

В ходе воздушных тревог информация о расположении транспортных средств обновляется с интервалом в три минуты.

В "Киевпасстрансе" отмечают, что система уже прошла тестирование и работает в полноценном режиме.

В дальнейшем предприятие планирует усовершенствовать функционал, чтобы сократить время между обновлениями информации до одной-двух минут.

Напомним, в 2026 году в Украине было предложено ввести единую систему GPS-мониторинга общественного транспорта. Она должна обеспечить доступ к информации о движении транспортных средств в реальном времени и улучшить контроль за перевозками.