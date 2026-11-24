С 1 декабря 2026 года "Киевстар" обновит правила пользования входящими звонками для абонентов тарифов LOVE UA Свет и LOVE UA Свет 2024. Изменения будут касаться пользователей, не уплативших очередную абонентскую плату, однако условия для двух тарифов будут отличаться. В частности, часть абонентов будет иметь лимит в 500 минут на входящие вызовы.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

Изменения предусмотрены для абонентов, у которых не было списано абонентскую плату за очередной пакет услуг.

Сколько входящих минут получат абоненты

Для пользователей тарифа LOVE UA Свет 2024, оплативших пакет услуг, предусмотрен до 500 минут на входящие вызовы. Этот объем будет действовать совместно на территории Украины и в странах, где доступна услуга Роуминг как дома.

После использования всех 500 минут возможность приема входящих вызовов будет ограничена до момента списания следующей абонентской платы. Как только оплата за пакет услуг пройдет, абоненты снова получат безлимитные входящие вызовы.

В то же время, исчерпание лимита минут за границей не будет влиять на доступность услуги "Киевстар Справка в роуминге" - ею можно будет пользоваться и в дальнейшем.

Что изменится для абонентов

Для пользователей тарифа LOVE UA Свет предусматривает другие условия. В странах действия услуги "Роуминг как дома" они смогут принимать входящие звонки без ограничений даже в том случае, если очередная абонентская плата не была списана.

Таким образом, для этого тарифа условия приема входящих вызовов за границей останутся такими же, как и в Украине.

Почему "Киевстар" обновляет условия роуминга

В компании объясняют, что изменения вводятся в соответствии с европейскими требованиями по предоставлению мобильных услуг в рамках концепции "Роуминг как дома".

Цель обновления – сделать условия пользования входящими звонками за границей более приближенными к действующим в Украине.

Если новые условия тарифа не будут отвечать потребностям абонента, он может перейти на другой тариф из действующей линейки оператора или досрочно расторгнуть договор в соответствии с законодательством.

Что известно о "Киевстаре"

"Киевстар" - один из крупнейших операторов электронных коммуникаций в Украине, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного интернета и передачи данных. Компания также развивает цифровые сервисы и решения для частных и корпоративных клиентов.

Оператор обслуживает миллионы абонентов по всей Украине и предлагает тарифные планы для разных категорий пользователей, в частности, с возможностью пользования мобильной связью за рубежом в рамках услуги "Роуминг как дома".

Ранее сообщалось, что мобильный оператор "Киевстар" увеличивает стоимость тарифов для части абонентов с 8 октября 2026 года. В компании объясняют это решение увеличением затрат на поддержку и восстановление сетей.