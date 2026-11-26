Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), оштрафовала оператора Киевстар на 17 000 грн за подключение абоненту платного пакета Гигабит без его согласия. Компанию также обязали компенсировать денежные средства, списанные за эту услугу.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Основанием для проверки стала пользовательская жалоба. По его словам, оператор подключил дополнительный пакет "Гигабит" в рамках тарифного плана "Шанс", хотя абонент его не заказывал.

Какие нарушения выявила НКЭК

Регулятор провел внеплановую проверку деятельности оператора и установил нарушение законодательства.

В частности, действия "Киевстара" не соответствовали части 2 статьи 104 Закона Украины "Об электронных коммуникациях" и подпункте 5 пункта 72 Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Эти нормы запрещают операторам подключать дополнительные платные сервисы без четко выраженного согласия абонента.

Сколько денег вернул оператор

По результатам рассмотрения жалобы "Киевстар" вернул пользователю 560 грн. Именно столько было списано за использование пакета "Гигабит".

Отдельно НКЭК решением от 4 ноября 2026 №517 наложила на оператора штраф в размере 17 000 грн.

В регуляторе сообщили, что компания уже выполнила решение: вернула средства абоненту и перечислила сумму штрафа в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что украинский мобильный операторКиевстар обжалует в суде решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа в размере 17,5 млн грн. В компании заявили, что не согласны с выводами регулятора относительно рекламного утверждения.