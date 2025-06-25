КИК уплатили почти 35 млн грн после подачи уточненных деклараций

Контроллеры контролируемых иностранных компаний (КИК) подали уточненные налоговые декларации, в результате чего в государственный бюджет Украины дополнительно поступило 34,8 млн. гривен. Речь идет об уплате налога на доходы физических лиц и сбора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Физические лица, контролирующие иностранные компании, воспользовались возможностью внести поправку в отчетность без штрафных санкций – такая норма действует в условиях военного положения.

Согласно Налоговому кодексу, плательщики имеют право самостоятельно исправлять ошибки без риска начисления штрафов и пеней.

Кроме того, за нарушения, связанные с КИК, штрафы не применяются, если контролирующие лица исполнят предусмотренные обязанности в течение шести месяцев после завершения военного положения.

В налоговой отмечают, что ответственное отношение бизнеса к налоговым обязательствам в военное время является критически важным для финансовой устойчивости государства и обеспечения оборонных потребностей.

Добавим, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.