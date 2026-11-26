Китайские автомобили продолжают увеличивать свою долю на европейском рынке. В октябре количество зарегистрированных машин китайских брендов выросло на 103% до 151 112 единиц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Продажа китайских автомобилей в Европе.

Доля китайских производителей в продажах автомобилей в Европе составила 13,6%. Это второй самый высокий месячный показатель после сентябрьского рекорда в 14,5%. В то же время общий авторынок региона за этот период почти не вырос.

Снижение доли по сравнению с сентябрем аналитики связывают с сезонностью. В сентябре продажи традиционно увеличиваются в конце квартала, а в Великобритании дополнительное влияние оказывает смена номерных знаков дважды в год.

Конкуренция с европейскими производителями

В последние пять лет китайские компании значительно расширили присутствие в Европе. Они предлагают более дешевые электромобили и гибриды, сокращая долю местных производителей. В третьем квартале китайские бренды впервые продали в регионе больше автомобилей, чем японские.

Конкуренция уже оказывает влияние на планы европейских компаний. Volkswagen реализует программу сокращения расходов, Mercedes-Benz сдерживает новые инвестиции на немецких заводах, а Stellantis пересматривает свое присутствие в Европе.

Расширение производства

Рост продаж обеспечивают не только электромобили, но и гибриды, в частности, модели с возможностью подзарядки от сети. Именно эта категория стала одним из направлений расширения китайских брендов в Европе.

В то же время ЕС ужесточает контроль за импортом автомобилей из Китая. После введения дополнительных пошлин на китайские электромобили Евросоюз с 1 декабря должен ограничить импорт китайских гибридов. Также европейские политики рассматривают стимулы для автомобилей местного производства.

В ответ китайские компании расширяют производство непосредственно в Европе. Chery готовит запуск производства в Барселоне, а Leapmotor уже выпускает внедорожник B10 на заводе Stellantis в Сарагосе (Испания).

BYD также ведет эксклюзивные переговоры по приобретению завода Ineos Automotive во французском Гамбахе, недалеко от границы с Германией. Эта площадка может дополнить производственные мощности компании в Венгрии, где строительство завода близится к завершению.