В Киеве планируют завершить строительство основных конструкций станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" на Виноградаре в 2027 году. В настоящее время на строительных площадках продолжаются работы по переносу инженерных сетей, обустройству водоотвода и восстановлению дорожной инфраструктуры. В то же время полная реализация проекта предусматривает три очереди и рассчитана до 2035 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В настоящее время работы на строительных площадках продолжаются. Одно из приоритетных направлений – участок проспекта Европейского Союза, где завершают перенос инженерных коммуникаций.

В частности, речь идет о водопроводных и тепловых сетях, газопроводах, кабельных линиях и сетях связи. Также на этом участке обустраивают дождевую канализацию и водоотводную систему.

На отрезках, где перенос коммуникаций уже завершен, восстанавливают проезжую часть и тротуары. Работы выполняются в усиленном режиме, чтобы как можно скорее возобновить движение транспорта по проспекту Европейского Союза.

Когда завершат строительство метро на Виноградаре

Проект строительства метро на Виноградаре предусматривает три очереди реализации:

Первая очередь - строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская".

Вторая очередь – строительство еще одной станции с ответвлением.

Третья очередь – сооружение станции метро и электродепо.

Все три очереди включены в Единый проектный портфель публичных инвестиций Киева. Именно поэтому указанный в нем конечный срок реализации до 2035 года касается всего проекта, а не только двух строящихся сейчас станций.

В столичных властях также отмечают, что при планировании и выполнении работ учитывают ограничения безопасности и экономические, связанные с полномасштабной войной.

Таким образом, 2027 год является ориентиром для завершения основных конструкций двух станций первой очереди, в то время как реализация всего проекта метро на Виноградаре рассчитана на более длительный период.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируется в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.