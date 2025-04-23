Количество лицензий на торговлю горючим в Украине уменьшилось на 11% с начала года

В апреле 2025 года количество лицензий на право розничной торговли горючим в Украине существенно сократилось — с 6574 в начале января до 5914 по состоянию на 15 апреля. Общее сокращение составляет более 11%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, предоставленные в ответ на запрос издания "НафтоРынок".

Больше всего лицензий было прекращено в Днепропетровской области (55), Херсонской, включая временно оккупированные Крым и Севастополь (44), а также во Львовской (42), Одесской (41) и Запорожской (39) областях.

Участники рынка объясняют тенденцию тем, что часть операторов сознательно отзывает свои лицензии во избежание уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль. Это позволяет заправкам фактически продолжать деятельность без лицензии, а значит без фискальных чеков, отчетности в ГНС и надлежащего налогообложения.

Во многих случаях вопросы работы таких АЗС решаются на местном уровне, вне правового поля.

В то же время в сегменте производства горючего зафиксирован рост: с начала года количество соответствующих лицензий выросло с 79 до 83. При этом перечень получивших их субъектов хозяйствования не разглашается из соображений национальной безопасности.

Согласно действующему законодательству, розничная торговля горючим без лицензии карается штрафом в размере 360 тысяч гривен (эквивалент 45 минимальных зарплат, установленных на 1 января года).

Детальнее о том, что из-за новых налогов треть АЗС может закрыться или уйти в тень, читайте в материале Delo.ua.