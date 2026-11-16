Количество просителей убежища в ЕС сократилось на треть: сколько заявлений подали украинцы

В августе 2026 года первичные заявки на международную защиту в Европейском Союзе подали 34 835 граждан третьих стран, что на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 51 765 обращений. Среди заявителей почти 1 500 были украинцами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на новый отчет Евростата.

В то же время по сравнению с июлем 2026 года количество заявлений выросло на 2%. Повторных заявителей в августе насчитывалось 5335.

Главные группы заявителей

Наибольшей группой искателей убежища впервые стали граждане Афганистана (3660 человек). Далее следуют заявители из Бангладеш (2585 человек), Судана (2090 человек) и Украины (1475 человек).

Наибольшее количество первоначальных заявлений приняли пять государств ЕС: Франция (8655), Италия (5115), Греция (4635), Германия (3135) и Испания (3025). Итого они аккумулировали 71% всех первичных обращений в сообществе.

Погрузка на население и несовершеннолетние заявители

В среднем на 100 000 жителей ЕС в августе приходилось 8 первичных заявителей. Самый высокий показатель по численности населения зафиксировали в Словении (135), Греции (45) и Бельгии (14).

Отдельную категорию составляли несовершеннолетние без сопровождения, которые подали 1155 первоначальных ходатайств. Они преимущественно происходили из Афганистана (230), Сомали (160), Египта (135), Судана (105) и Эритреи (85). Больше всего таких детей приняли Словения (265), Греция (215), Нидерланды (150), Франция (145) и Бельгия (85).

Напомним, по состоянию на 30 сентября 2026 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4,37 млн граждан, уехавших из Украины из-за полномасштабной войны. За месяц их количество сократилось на 61055 человек, или 1,4%.