Коммунальные предприятия станут прозрачными: новый законопроект выведет КП из "черных ящиков"

19 июня в рамках программы "Корпоративный директор" состоялась презентация концепции нового законопроекта о корпоративном управлении в коммунальных предприятиях (КП). Этот документ дает шанс превратить КП из "черных ящиков" в эффективные, прозрачные и даже инвестиционно привлекательные структуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу комитета по экономическому развитию.

В ходе дискуссии на платформе Профессиональной ассоциации корпоративного управления (ПАКУ) было обсуждено, как внедрить эффективное управление в коммунальных предприятиях – уже работающее в государственном секторе, повышает качество услуг и отвечает стандартам OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 38 стран — ред.).

"Коммунальные предприятия должны работать лучше. И мы знаем, как это сделать. Речь идет о тех предприятиях, которыми владеют наши общины. Именно они отвечают за качество воды, тепло в наших домах, тариф в платежках. Поэтому говорили не об абстрактных реформах, а о нашей повседневной жизни", — рассказал заместитель председателя комитета Алексей Мовчан.

Основной идеей нового законопроекта является введение независимых наблюдательных советов, которые не будут вмешиваться в ежедневную работу коммунального предприятия, но отвечают за то, чтобы оно работало прозрачно и в интересах общества. Также предусмотрено прозрачное назначение руководителей, независимый аудит, систему внутреннего контроля и четкие правила управления коммунальной собственностью.

В первую очередь, законопроект ориентирован на те предприятия, которые имеют стратегическое значение для общины. В частности, предприятия критической инфраструктуры — водоканалы, теплокоммунэнерго, транспортные и другие, которые обеспечивают базовые потребности населения.

"Этот закон дает общинам возможности для системного и прозрачного управления коммунальными предприятиями. И шанс превратить КП из "черных ящиков" в эффективные, прозрачные и даже инвестиционно привлекательные структуры", — подытожили в комитете по экономическому развитию.

Напомним, в 2025 году тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды будут оставаться на действующем уровне, однако уже с 2026 года ожидается постепенная корректировка тарифов, что должно привести их к экономически обоснованному уровню.