Компании российского олигарха продолжают поставлять электроэнергию госучреждениям в Украине: о ком идет речь

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины выявили 734 рисковых договора на поставку электроэнергии, заключенных в этом году с компаниями, которые связывают с российским подсанкционным олигархом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что российскому олигарху принадлежит 100% доли в уставном капитале обоих предприятий через кипрскую компанию.

В БЭБе обнаружили, что компании с косвенным решающим влиянием гражданина РФ систематически участвуют в тендерных закупках, в том числе за бюджетные средства. Кроме того, они получали заказы от государственных учреждений и после наложения санкций на их конечного бенефициарного собственника.

Всего с начала 2024 г. установлено более 2000 активных договоров с упоминавшимися энергетическими компаниями, заключавшимися облэнерго, государственными, коммунальными предприятиями, исполкомами, воинскими частями и т.д. Их общая ориентировочная стоимость составляет около 8 млрд грн.

Учитывая значительные риски для экономической и энергетической безопасности Украины, БЭБ направило рекомендации соответствующим государственным органам для отклонения предложений этих компаний в текущих и будущих тендерах и отмены уже действующих договоров и лицензий.

О ком идет речь

БЭБ не называет прямо имени олигарха, но пишет, что санкции против него ввели указом президента №38/2025, в котором фигурирует Константин Григоришин.

Константин Григоришин имеет гражданство Украины и РФ.

В прошлом Григоришин владел большими активами в Украине. В частности, на 2019 год через группу "Энергетический стандарт" ему принадлежали: "Запорожтрансформатор", "Винницаоблэнерго" и миноритарные пакеты акций облэнерго из Тернополя, Запорожья, Полтавы, Чернигова и Сум.

За данным «Экономической правды» на 2024 год у него остались доли в «Винницаоблэнерго», «Черниговоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Полтаваоблэнерго» и «Сумыоблэнерго».

19 января 2025 г. указом президента Владимира Зеленского были введены персональные санкции против Константина Григоришина, которые предусматривают блокирование активов.