Компании с "российским следом" заработали на тендерах 16,2 млрд грн

Более 300 украинских компаний с "российским следом" победили в 22,5 тыс. процедур публичных закупок за последние десять лет Общая сумма победных тендеров – 16,2 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании R&D-центра YouControl.

Отмечается, что аналитики проанализировали данные по выборке предварительного исследования о 40 094 украинских компаниях и 836 ФЛП, которые являются владельцами бизнеса в России , или перерегистрировали свои компании во время войны и имеют косвенную связь с РФ и исследовали, кто из списка становился победителем закупок за последние десять лет.

"Русский привкус" закупок

Эксперты YouControl обнаружили 344 компании, с "российским следом", которые стали победителями публичных закупок за период с 2014 по 2024 год.

Больше 20% проанализированных компаний зарегистрированы в Киеве (77), еще 22 — в Киевской области. Местом регистрации значительного количества юридических лиц есть Донецкая (37), Запорожская (36), Днепропетровская (34) и Харьковская (32) области.

Основным направлением деятельности для 95 компаний, имеющих прямую или косвенную связь с Россией и побеждающих в публичных закупках за последние 10 лет, является торговля. 94 компании работают в перерабатывающей промышленности, 35 – в сфере АПК, еще 28 – в строительстве.

72 компании-победители публичных закупок со связями в России связаны с 53 финансово-промышленными группами в системе YouControl. Некоторые из них относятся одновременно к нескольким ФПГ.

К примеру, ЧАО "АК-Транс" , акционером которого является Виктор Постельников — ключевое лицо ФПГ "Випос" . Лицо с идентичным ФИО является участником российского ООО "Гарант" . Еще одним из акционеров ЧАО "АК-Транс" является ПАО "ЗН Квиф "Акула" из состава "Группы семьи Солоп" . Также по несколько компаний из исследуемого перечня связаны с одной финансово-промышленной группой.

В течение 2014-2024 годов количество компаний-победителей с российскими связями , участвовавших в публичных закупках, возросло с 36 в 2014 году до 94 в 2024-м. Наибольший прирост наблюдался в 2020 и 2021 году, когда количество таких предприятий составляло 172 и 178 соответственно. А вот наибольшее количество публичных закупок было в 2021 году - 5093 .

В то же время, наибольшая сумма публичных закупок среди компаний-победителей с российскими связями была в 2017 году — более 7,9 млрд грн . Тогда ООО "Эко-Буд-Трейд" стало победителем закупки на сумму 7,3 млрд грн. В целом эта фирма оказалась на первой строчке среди топ 10 компаний-победителей публичных закупок по совокупной сумме, имеющих связь с РФ, за период 2014-2024 гг.

Общая сумма закупок в 2014 году составила 168,5 млн грн , в 2022 — 583,1 млн грн и в 2023 значительно выросла, достигнув 1,4 млрд грн . Однако в 2024 году общая сумма публичных закупок компаний-победителей с российскими связями уменьшилась и составила 784,7 млн грн . Кроме того, 9 компаний из исследуемого перечня ежегодно побеждали в процедурах публичных закупок за период 2014-2024 гг. Две из них — частное предприятие "ПКП "Альфатекс" и ООО Фирма "Криогенсервис" — среди десятки крупнейших компаний-победителей закупок по совокупной сумме, имеющих связь с Россией.

Объединенные закупки: близкие родственники и экснардепы

Больше всего средств, а именно 8,14 млрд грн, на выполнение государственных заказов получило ныне находящееся в стадии банкротства ООО "Эко-Буд-Трейд". Участниками компании являются Владимир Яцун и Валерий Мищенко. Последний является ключевым лицом ФПГ "Группа семьи Валерия Мищенко", компании которой работают в разных сферах: недвижимости, строительстве, праве, издательской и ресторанной деятельности. Отметим, что Валерий Мищенко является участником ООО "Осокорки-7" вместе с Александром Константиновским, который является братом бывшего народного депутата Украины Вячеслава Константиновского.

Согласно данным российского Единого государственного реестра юридических лиц РФ, лицо из ФИО Мищенко Валерий Михайлович с украинским гражданством является участником ООО "Лазурная бухта" и ООО "Изумрудный город" .

Также победителем свыше 800 процедур публичных закупок на 1,9 млрд грн стало ЧП "ПКП "Альфатекс". Компания принадлежит Николаю Корецкому — депутату Полтавского облсовета. Николай Корецкий также является участником ООО "ТД "Альфатекс", что победило в 227 тендерах на сумму более 520 млн грн. Еще одна компания из проанализированного перечня принадлежит Николаю Корецкому — ЧП "Сула-2009". За последние 10 лет эта фирма победила в 39 тендерах на сумму более 165 млн. грн. Согласно данным декларации Николая Корецкого, он является участником нескольких российских компаний, в частности, ООО "Актив плюс".

Победителем почти 7800 процедур публичных закупок на 1 млрд грн стало ООО "Криогенсервис". Собственником более 80% уставного капитала компании является Анна Защенкова. А подписантом выступает Сергей Защенков. Лицо с идентичным ФИО последнего является участником ООО "Криоген-Юг", зарегистрированным согласно российскому законодательству на территории временно оккупированного Крыма. В исследуемый перечень также попала еще одна связанная со страной-агрессором компания, участником которой является Сергей Защенков — это ООО "Крио-мед-сервис", победившее более чем в 400 закупках на почти 218 млн грн и занимающее 7 место в десятке крупнейших.

ЧАО " ЦЗФ "Мирноградская" победило в 25 тендерах на почти 886 млн грн. "Восток Энерго", зарегистрированный по российскому законодательству на территории временно оккупированной Донецкой области.

Победителем 97 процедур публичных закупок на сумму 245,8 млн грн является ЧАО " Дружковский завод металлических изделий " Одним из акционеров компании выступает Ирина Мищенко, которая в материале издания "Наши деньги " упоминается как супруга ключевого лица "Группы семьи Мищенко" Сергея Мищенко — экскеровника Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел. Также акционерами предприятия являются Елена и Валерий Маликовый. " .

ЧАО " Днепропетровский агрегатный завод " за 2014 — 2024 гг. победило в 77 процедурах публичных закупок на более чем 179 млн грн. Бенефициаром выступает Евгений Морозенко – экснардеп 7 созыва. Данное предприятие является миноритарным участником российского ООО " Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого ". По информации издания Pravo.ru, этот концерн занимается разработкой, испытаниями, опытным и серийным производством, продвижением на экспорт, эксплуатацией, модернизацией и ремонтом самолетов-штурмовиков типа Су.

ФЛП в закупках и их связи с РФ

Как сообщают в YouControl, за последние 10 лет победителями 642 процедур публичных закупок стали 42 физических лица-предпринимателя , имеющих вероятные связи с Россией на общую сумму более 40 млн грн. Из них 8 физлиц-предпринимателей уже прекратили свою деятельность. Наибольшее количество предпринимателей зарегистрировано в Харьковской области (10), Киеве (7) и Донбассе (6). Более половины из проанализированных ФЛП (23) работают в торговой сфере.

Наибольшее количество тендеров (158) на сумму 7,5 млн грн за последние 10 лет выиграл ФЛП Дебда Андрей Иванович . Его полный тезка является участником российской компании ООО "Кливен Плюс" . Лицо из ФИО Андрей Иванович Дебда в 2010 году был избран депутатом Шосткинского районного совета Сумской области от Партии регионов.

Среди физических лиц-предпринимателей, становившихся победителями процедур публичных закупок и вероятно имеющих бизнес-связи в России есть ФЛП Джарты Ольга Васильевна . Она выиграла 4 тендера на 104 тыс. грн. ФИО этой предприниматели полностью совпадает с ФИО жены экснародного депутата Украины Александра Присяжнюка. Личность Ольга Васильевна Джарты согласно данным российского ЭГРЮЛ является участницей ООО "Профи-Пресс" . Компания зарегистрирована на временно оккупированной территории Донецкой области согласно российскому законодательству.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Впрочем, несмотря на ограничения, 612 компаний лишились российского следа продолжают работать в Украине и выигрывают миллионные государственные тендеры.

Кроме того, среди более 1000 компаний и 167 ФЛП, которые присоединились к программе "Национальный кэшбек", три компании имели владельцев из Российской Федерации на момент начала полномасштабного вторжения, а еще одним бизнесом до сих пор владеет россиянин.