Компании уклонились от уплаты 30 млн грн налогов при перевалке пшеницы

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили группу компаний, уклонившихся от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Компании специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Отмечается, что компании также являются частью холдинга, имеющего статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов, и выступают участниками нескольких уголовных расследований и судебных процессов, связанных с непрозрачной деятельностью и неудовлетворением долговых обязательств перед американскими инвестиционными фондами.

Ход расследования

В ходе досудебного расследования детективы установили, что должностные лица компаний намеренно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за тонну, в то время как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине достигает 800 грн.

Разница между рыночной стоимостью услуг и указанной в налоговой отчетности компании переводилась на подконтрольные предприятия-нерезиденты. Впоследствии неоформленная прибыль возвращалась в страну из-за нелегальных пунктов выдачи наличных.

Таким образом, только в 2023-2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.

В ходе санкционированных обысков на территории зернового перегрузочного терминала детективы обнаружили первичную финансово-хозяйственную документацию с признаками подделки, касающейся происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Следственные действия продолжаются. Отмечается, что должностные лица компаний препятствуют обыскам, отказываются предоставлять документы, блокируют помещения и пытаются скрыть доказательства.

Напомним, недавно в Одесской области детективы БЭБ разоблачили незаконную сеть АЗС по изготовлению и сбыту подакцизных товаров.