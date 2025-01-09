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Компании уклонились от уплаты 30 млн грн налогов при перевалке пшеницы

Должностные лица компаний препятствуют обыскам
В 2023-2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Фото: прессслужба БЭБ

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили группу компаний, уклонившихся от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Компании специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Отмечается, что компании также являются частью холдинга, имеющего статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов, и выступают участниками нескольких уголовных расследований и судебных процессов, связанных с непрозрачной деятельностью и неудовлетворением долговых обязательств перед американскими инвестиционными фондами.

Ход расследования

В ходе досудебного расследования детективы установили, что должностные лица компаний намеренно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за тонну, в то время как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине достигает 800 грн.

Разница между рыночной стоимостью услуг и указанной в налоговой отчетности компании переводилась на подконтрольные предприятия-нерезиденты. Впоследствии неоформленная прибыль возвращалась в страну из-за нелегальных пунктов выдачи наличных.

Таким образом, только в 2023-2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.

В ходе санкционированных обысков на территории зернового перегрузочного терминала детективы обнаружили первичную финансово-хозяйственную документацию с признаками подделки, касающейся происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Следственные действия продолжаются. Отмечается, что должностные лица компаний препятствуют обыскам, отказываются предоставлять документы, блокируют помещения и пытаются скрыть доказательства.

Фото 2 — Компании уклонились от уплаты 30 млн грн налогов при перевалке пшеницы

Напомним, недавно в Одесской области детективы БЭБ разоблачили незаконную сеть АЗС по изготовлению и сбыту подакцизных товаров.

Автор:
Ольга Опенько