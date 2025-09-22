Компания под санкциями СНБО заработала почти 2 млрд грн в прошлом году

По состоянию на середину сентября 2025 почти 200 компаний находятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и имеют ограничения. Однако более 1,9 млрд. грн. за прошлый год удалось заработать крупнейшей из этих компаний. Более половины санкционных компаний работают в Киеве

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Прибыли компаний под санкциями

По данным аналитиков, 197 компаний находятся в санкционном списке СНБО. Несмотря на санкции, часть из них продолжает показывать значительные финансовые результаты.

Так, компания "Укр гейм технолоджи", работающая под брендом российское онлайн-казино Pin-Up, стало лидером среди санкционных компаний в 2024 году. Доход компании составил 1,97 млрд.

Значительно меньшие, но тоже заметные доходы задекларировали Высоковольтный союз-РЗВА (71,3 млн грн), Машзавод (56,7 млн грн), Тисагаз (41,1 млн грн) и Авто-мат (19 млн грн).

Где расположены и чем занимаются

В "Опендатботе" отмечают, что наибольшая концентрация санкционных компаний зафиксирована в Киеве — здесь зарегистрировано более половины фигурантов списка: 112 предприятий. Значительно меньше таких предприятий в регионах: в Одесской области – 17, во Львовской – 12, в Черновицкой и Донецкой областях – по 9.

Чаще под санкции попадают компании, работающие в сфере оптовой торговли (31%), строительных работ (9,6%), информационных услуг и медиапроизводства (по 4,1%), а также организаторы азартных игр (3,6%).

123 компании попали в санкционный перечень в прошлом году

123 компании попали в санкционный список в 2024 году. Это более 62% всех, кто сейчас находится в списке. Для сравнения: в 2021 году в список добавили 38 компаний, в 2022 году — 20, в 2023 — 11, а в 2025 только 5.

Более половины санкционных компаний имеют срок ограничений до 2027 года: 103 предприятия. Десяти компаниям определены ограничения к 2026 году, еще 40 компаниям — к 2034 году. Есть и такие, для которых санкции установлены фактически пожизненно: 28 компаний находятся под бессрочными санкциями, а еще для 7 ограничений действуют вплоть до 2073 года.

Аналитики подчеркивают, что санкционный список постепенно "очищается". За все время у 32 компаний санкции были упразднены, а еще у 217 предприятий они завершились по истечении определенного срока. Среди выбывших из списка наибольшие доходы в 2024 году имела компания "М.С.Л." - Более 310 млн грн, "Интеримп" - почти 95,5 млн грн и "Патриот" - более 43 млн грн.

Самая большая спецконфискация в истории

Суд принял решение о специальной конфискации 2,6 млрд грн со счетов российского онлайн-казино Pin-Up, передав эти средства в доход государства.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с момента ареста осуществляло управление активами и противодействовало многочисленным попыткам их возвращения. Эти средства уже пополнили государственный бюджет.