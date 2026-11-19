Министерство развития общин и территорий планирует в середине декабря 2026 начать конкурентный диалог по передаче в концессию мультимодального морского терминала (железнодорожно-паромного комплекса) порта Черноморск.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Минразвития.

Определить победителя и подписать с ним договор рассчитывают в ноябре 2027 года, следует из обнародованной 18 ноября презентации ведомства.

Согласно графику проекта, претенденты будут иметь около 75 дней на подачу заявок и документов для проверки на отсутствие угроз нацбезопасности, а результаты квалификационного отбора подведут в начале апреля 2027 года.

В начале июля участников пригласят подать конкурсные предложения – на подготовку отведут около 90 дней.

Объект планируют передать в управление на 35 лет при минимальных инвестициях в размере $8,6 млн (без НДС).

Средства будут направлены на капитальный ремонт или реконструкцию разводных мостов и обновление другой инфраструктуры терминала, в то же время инвестор сможет гибко определять приоритеты вложений.

В рамках соглашения к концессионеру будет переведено до 159 работников порта Черноморск и Администрации морских портов Украины (АМПУ). Условия предусматривают сохранение уровня зарплат с ежегодной индексацией не ниже уровня инфляции в течение трех лет, а также запрет на коллективные увольнения по инициативе инвестора в первые пять лет.

В состав лота входят активы мультимодального терминала ГП «МТП Черноморск» и причалы №26, 27 и 28 АМПУ, обслуживающие железнодорожные и автомобильные паромные линии, а также суда типа Ro-Ro.

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года - ГП "Ильичевский морской торговый порт") - один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области. Был основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.

Напомним, в сентябре 2025 года в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создало конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.