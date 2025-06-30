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"Контракт 18-24": добровольцы будут иметь годовую отсрочку от мобилизации, правительство одобрило законопроект
Минобороны предлагает годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, завершивших службу по Контракту 18-24.
Как пишет Delo.ua, со ссылкой на оборонное ведомство, соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрен на заседании правительства в пятницу.
Отмечается, что поправки в закон устраняют риск немедленной повторной мобилизации для таких граждан после увольнения со службы.
Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.
Ранее после увольнения с военной службы такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова.
Что известно о "Контракте 18-24"
Проект "Контракт 18-24" гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1млн грн.
Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.
Участникам проекта также доступны:
- "нулевая" ипотека;
- безвозмездное обучение в вузах;
- полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;
- право на выезд за границу после одного года службы.
После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.
Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.