Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,06

EUR

48,78

+0,14

Наличный курс:

USD

41,65

41,57

EUR

49,25

49,10

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Контракт 18-24": добровольцы будут иметь годовую отсрочку от мобилизации, правительство одобрило законопроект

ВСУ
Добровольцы получат годовую отсрочку от мобилизации / Минобороны

Минобороны предлагает годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, завершивших службу по Контракту 18-24.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на оборонное ведомство, соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрен на заседании правительства в пятницу.

Отмечается, что поправки в закон устраняют риск немедленной повторной мобилизации для таких граждан после увольнения со службы.

Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Ранее после увольнения с военной службы такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект "Контракт 18-24" гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает   200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн,   а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

  • "нулевая" ипотека;
  • безвозмездное обучение в вузах;
  • полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;
  • право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.

Автор:
Татьяна Бессараб