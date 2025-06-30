"Контракт 18-24": добровольцы будут иметь годовую отсрочку от мобилизации, правительство одобрило законопроект

Минобороны предлагает годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, завершивших службу по Контракту 18-24.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на оборонное ведомство, соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрен на заседании правительства в пятницу.

Отмечается, что поправки в закон устраняют риск немедленной повторной мобилизации для таких граждан после увольнения со службы.

Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Ранее после увольнения с военной службы такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект "Контракт 18-24" гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

"нулевая" ипотека;

безвозмездное обучение в вузах;

полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.