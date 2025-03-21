Контракт 18-24: в Минобороны объяснили, как выплачивается вознаграждение в 1 млн грн

Кабмин распространил действие инициативы "Контракт 18-24" на военнослужащих, добровольно вступивших на военную службу в возрасте до 25 лет после 24 февраля 2022 года. Постановление правительства определяет условия получения выплаты и особенности ее начисления.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Кто имеет право на выплату?

Право на получение денежного вознаграждения имеют военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, отвечающие следующим критериям:

были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;

принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025);

продолжали службу в армии на момент вступления в силу правительственного постановления;

не привлекались два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.

Однако уволившиеся с военной службы до 13 февраля 2025 года права на выплату не имеют, даже если соответствовали возрастным критериям.

Особенности начисления вознаграждения

Вознаграждение выплачивается единовременно за весь период службы и перечисляется на карточный счет военнослужащего ВСУ. Для тех, кто принимал участие в боевых действиях менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025), сумма начисляется пропорционально: 1/6 от 1 000 000 грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях.

По словам заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, военнослужащему не нужно инициативно обращаться с этим вопросом. Оформлением выплат будут заниматься командиры воинских частей, которые должны собрать весь пакет документов.

Факт участия в боевых действиях подтверждается на основании документов, в частности, боевого приказа (распоряжения), журнала боевых действий, оперативной обстановки, боевого донесения или рапорта командира подразделения.

Механизм выплаты вознаграждения

Выплата производится на основании приказов командиров воинских частей. Для их подготовки службы персонала формируют пакет документов, включающий:

выписки из послужных списков и справки о прохождении службы;

копию послужной карты;

справки об участии в боевых действиях;

справки об отсутствии или наличии привлечений к ответственности.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.