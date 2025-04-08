Контроль качества лекарств: Госликслужба остановила лицензии 24 компаниям после проверок

В первом квартале 2025 года Госликслужба провела более 200 проверок в сфере обращения лекарственных средств. В результате выявленных нарушений было запрещено обращение восьми наименований препаратов, а 24 субъектам хозяйствования приостановлено действие лицензии.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

О проверках

Отмечается, что проверки проведены в разных секторах:

129 проверок касались контроля качества лекарственных средств;

105 – производства, оптовой, розничной торговли и импорта лекарственных средств.

Основное внимание было сосредоточено на контроле качества продукции, соблюдении лицензионных условий и безопасности пациентов.

В ходе проверок были обнаружены нарушения, которые выходят за пределы чисто технических недостатков и свидетельствуют о более глубоких системных проблемах. В частности, фиксировалась нехватка квалифицированного персонала в аптеках – работников с соответствующим фармацевтическим образованием и опытом. На некоторых предприятиях не хватало эффективных систем управления качеством, а в медицинских учреждениях соблюдения правил учета наркотических веществ.

Кроме того, были зафиксированы случаи продажи рецептурных препаратов без рецепта, реализация лекарства с просроченным сроком годности или без надлежащей инструкции по применению.

В результате таких проверок 8 наименований лекарственных средств были запрещены к обращению, а действие соответствующей лицензии прекращено у 24 субъектов.

Контроль за оборотом наркотических и психотропных веществ также не остался без внимания. Нарушения, зафиксированные в этой сфере, послужили основанием для направления в правоохранительные органы 8 писем с признаками уголовных правонарушений.

Что касается рыночного надзора, то в течение января-марта 2025 территориальные органы Госликслужбы провели 234 проверки характеристик продукции. Наложено 765 тыс. грн штрафных санкций, 510 тысяч из которых уже уплачено в бюджет.

Кроме того, в Госликслужбу поступило 18 решений о приостановлении таможенного оформления продукции.

Снижение цен на лекарства

С начала апреля украинцы смогут покупать лекарства по более низким ценам. В среднем речь идет о 222 препаратах, а средний размер скидки составит 17%.

Напомним, первый этап понижения цен на лекарства стартовал 1 марта.

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение по ценам на лекарства для их удешевления. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".

Планировалось ограничить максимальную торговую наценку для аптек – не более 35% безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Также фармкомпании уже обязались снизить цены на наиболее популярные препараты на 30%.