Коррупция в лесной отрасли: АРМА разыскало активы на 224 млн грн

Агентство по управлению и розыску активов (АРМА) разыскало активы на 224 млн грн в уголовном производстве по коррупционной схеме в лесной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

О коррупционной схеме

Должностные лица госпредприятия в сговоре с должностными лицами Полесского лесного офиса и экспортерами занижали стоимость древесины при экспорте, нанеся государству ущерб на 224 млн грн в 2023-2024 годах.

Древесина продавалась более 90 иностранным компаниям через подконтрольную чиновникам фирму по ценам ниже рыночных.

Какие активы были разысканы

Специалисты Департамента выявления, розыска финансовых и других активов АРМА в сотрудничестве с департаментом безопасности ГП "Леса Украины" по результатам проведенных мероприятий разыскали:

45 земельных участков;

64 единицы автомобильного транспорта;

40 тыс. 402 куб. м древесины.

Отмечается, что информация о выявленных активах передана правоохранительным органам для дальнейшего наложения ареста и передачи в управление АРМА.

Об АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, АРМА заключило соглашение с Государственным космическим агентством Украины, что обеспечит доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Данное соглашение открывает новые возможности для поиска и управления активами, позволяя получать высококачественные снимки объектов.

Добавим, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.

АРМА также обратилась с просьбой передать ему в управление коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью укрепления экономики и обороноспособности государства.