Кредитование как движущая сила: почему активы банков растут второй квартал подряд

Кредитование стало главным двигателем роста активов банковского сектора в Украине второй квартал подряд. Чистые активы банков выросли на 3,2% благодаря активному наращиванию кредитного портфеля клиентов. Объем же портфеля ОВГЗ сократился, а объем депозитных сертификатов почти не изменился.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обзор банковского сектора НБУ.

Объем чистых гривневых кредитов для бизнеса вырос на 9,5%, а в сегменте малого и среднего бизнеса – на 11,3%. Рост произошел у всех групп банков, особенно в части долгосрочных кредитов (свыше трех лет), выросших на 13,5%. Больше всего кредиты получили предприятия аграрного сектора, оптовой торговли, финансовых услуг, пищевой и машиностроительной промышленности.

Как отмечают в Нацбанке, качество корпоративного портфеля улучшается уже около двух лет. Доля корпоративных заемщиков, допустивших дефолт по гривневым кредитам, осталась лучше довоенных показателей и составляет чуть менее 3%. Общая доля безработных кредитов (NPL) снизилась до 27,0%.

Обязательства банков выросли на 3,5% за счет увеличения объемов финансирования от населения и бизнеса. Ставки по депозитам продолжают расти из-за конкуренции между банками, в то время как ставки по кредитам для бизнеса повышаются медленнее.

Чистая процентная маржа выросла до 7,5% вследствие роста доходности кредитов, однако из-за роста расходов прибыль за второй квартал 2025 года на 2,1% меньше, чем за предыдущий. В июле сектор успешно выполнил нормативы достаточности регулятивного капитала на уровне 10% (за исключением только одного малого банка).

Напомним, с 1 июня 2024 года по 1 августа 2025 года украинские банки профинансировали проекты для бизнеса, что позволило увеличить мощность систем хранения энергии и генерации тепла на 389 МВт, а также восстановить энергогенерирующие мощности на 993 МВт.