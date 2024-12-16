"Кредиты 5-7-9%": сколько банки выдали льготных ссуд за год

С начала 2024 года бизнес получил 24 тыс. 68 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 90,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С момента запуска программы в феврале 2020 г. бизнес привлек 103,1 тыс. кредитов на общую сумму 357,4 млрд. грн.

Сколько грантов получил бизнес за неделю

Только за прошедшую неделю украинские предприниматели оформили 512 льготных кредита на 2,1 млрд грн.

В рамках программы бизнес получил:

· 22,4 млрд грн – на переработку;

· 22 млрд грн — на пополнение оборотных средств;

· 21,2 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

· 19 млрд грн – инвестиционные кредиты.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.

Какие банки принимают участие в программе

Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства, заключивший соответствующие соглашения о сотрудничестве с 46 банками.

По состоянию на сегодняшний день в программе принимают участие 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала ее действия предоставили ПриватБанк (47,9 тыс.), Сбербанк (15,8 тыс.) и Укргазбанк (5,7 тыс.).

Все о программе "5-7-9"

"Доступные кредиты 5-7-9%" – это программа, запущенная в феврале 2020 года и предназначенная для поддержки малых и средних предприятий, получающих до 50 млн грн прибыли в год.

Эти средства можно использовать на:

приобретение новых или применяемых средств на предприятии;

модернизацию существующего оборудования;

строительство, реконструкцию или ремонт помещений, где осуществляется основная хозяйственная деятельность (за исключением офисных помещений);

пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и другие подобные цели.

Процентные ставки:

5% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн грн, которые создадут по меньшей мере два рабочих места в течение первого квартала;

– для бизнесов с выручкой до 25 млн грн, которые создадут по меньшей мере два рабочих места в течение первого квартала; 7% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн грн без требований по созданию рабочих мест;

– для бизнесов с выручкой до 25 млн грн без требований по созданию рабочих мест; 9% годовых – для бизнесов с выручкой до 50 млн. грн.

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.