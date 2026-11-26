За январь-октябрь 2026 года в Украину ввезли 198,6 тыс. легковых автомобилей. Более половины импорта, или 54%, составляли кроссоверы. Самой популярной моделью стал Volkswagen Tiguan, за десять месяцев которых зарегистрировали 7868 единиц.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

Всего за десять месяцев украинцы импортировали ориентировочно 107,2 тыс. кроссоверов с пробегом. Средний возраст таких автомобилей составил 7,3 лет.

Чаще покупатели выбирали бензиновые модели, на которые пришлось 59% ввезенных кроссоверов. Доля дизельных автомобилей составила 17%, электромобилей – 12%, гибридов – 10%, а машин с газобаллонным оборудованием – 2%.

Топ-10 самых популярных подержанных кроссоверов

По данным "Укравтопрома", наибольшим спросом среди импортированных кроссоверов с пробегом пользовались:

Volkswagen Tiguan - 7868 авто; Audi Q5 - 6816; Nissan Rogue - 6761; Ford Escape - 4190; Nissan Qashqai - 3595; Tesla Model Y - 3586; Mazda CX-5 - 3560; BMW X3 - 3146; BMW X5 - 2919; Audi Q7 - 2766.

Лидером остается Volkswagen Tiguan, опередивший ближайшего конкурента Audi Q5 на 1052 автомобиля. Третье место занял Nissan Rogue, отстав от Audi всего на 55 единиц.

Единственным полностью электрическим кроссовером в первой десятке стал Tesla Model Y с результатом 3586 автомобилей.

Напомним, спрос на кроссоверы с пробегом остается стабильно высоким в течение года. По итогам января-августа 2026 года их доля среди импортируемых подержанных легковушек также составляла 54%. Тогда Volkswagen Tiguan возглавлял рейтинг с показателем 6261 автомобиля, а Audi Q5 и Nissan Rogue занимали второе и третье места соответственно.