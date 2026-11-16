Кто заработал миллиарды, а кто понес убытки: финансовые результаты украинского бизнеса

Несмотря на рост совокупной выручки украинского бизнеса на 16%, количество прибыльных компаний сократилось. За три квартала 2026 года крупные предприятия получили 11,25 трлн грн выручки, а их совокупная прибыль составила 646,72 млрд грн. В то же время, отдельные компании зафиксировали миллиардные убытки.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

Для анализа отобрали предприятия с выручкой свыше 100 млн грн, подавших финансовую отчетность как за три квартала 2025-го, так и за аналогичный период 2026 года. За девять месяцев текущего года финансовые результаты подали 37 188 компаний, из которых в выборку вошли 9532.

Рост совокупной выручки свидетельствует об увеличении денежных оборотов крупного бизнеса, однако не все компании смогли превратить его в прибыль. Несмотря на положительную динамику доходов, доля предприятий с положительным финансовым результатом за год снизилась.

Рейтинг по выручке

Наибольшую выручку среди украинских компаний по итогам трех кварталов 2026 года получила Д.Трейдинг, специализирующаяся на торговле электроэнергией. Показатель компании достиг 264,99 млрд грн, тогда как за аналогичный период в прошлом году составил 197,66 млрд грн.

Второе место занял Энергоатом с выручкой 222,49 млрд грн. За год он вырос со 173,87 млрд. грн. Тройку лидеров замкнула сеть АТБ-Маркет, получившая 208,13 млрд грн против 181,36 млрд грн годом ранее.

Четвертую позицию заняла Укрнефть с выручкой в 128,71 млрд грн. Это почти вдвое больше показателя девяти месяцев 2025 года, когда компания получила 72,66 млрд грн. Пятерку крупнейших по выручке замкнула компания ДЛС, работающая на рынке оптовой торговли табачными изделиями. Ее показатель составил 98,97 млрд грн против 84,05 млрд грн в прошлом году.

В десятку также вошли Укрэнерго, Нафтогаз Украины, Кернел-Трейд, ОККО-Драйв и Сильпо-Фуд. Особо заметную динамику продемонстрировала ОККО-Драйв: ее выручка выросла с 12,2 млрд грн до 87,19 млрд грн.

Прибыль крупного бизнеса возросла

В общей сложности за три квартала 2026 года прибыль получили 7692 компании по исследуемой выборке. Их доля сократилась с 85 до 81%. В то же время совокупная прибыль предприятий с положительным финансовым результатом увеличилась на 4% и достигла 646,72 млрд грн.

Наибольшую прибыль среди украинских компаний получило Укргидроэнерго - 12,66 млрд грн. В то же время этот результат уступает показателю в прошлом году, когда прибыль предприятия составила 14,49 млрд грн.

Второе место занял Киевстар с прибылью 10,98 млрд грн против 8,7 млрд грн за три квартала 2025 года. Третье место заняли Леса Украины, более чем вдвое увеличившие финансовый результат — с 5,13 млрд грн до 10,66 млрд грн.

Среди других компаний с высокими показателями прибыли — Укрнафта, которая получила 9,19 млрд грн против 3,18 млрд грн в прошлом году, и Укргаздобыча. Последняя компания продемонстрировала особое изменение результатов: если за три квартала 2025 года ее убыток составил 25,81 млрд грн, то в этом году она вышла на прибыль в 8,28 млрд грн.

В десятку самых прибыльных также попали Рошен с результатом 7,46 млрд грн, ДТЭК Западэнерго – 7,17 млрд грн, Инфокс – 5,95 млрд грн, Надра-Геоинвест – 5,59 млрд грн и Энергоатом, прибыль которого составила 5,55 млрд грн.

Об убытках

В то же время среди крупных украинских предприятий есть компании, которые завершили девять месяцев 2026 года со значительными убытками. Наибольший отрицательный финансовый результат зафиксирован в АрселорМиттал Кривой Рог – 49,44 млрд грн.

На втором месте оказалось Укрэнерго с убытком 18,09 млрд. грн. Третью позицию заняла Укрзализныця, финансовый результат которой составил минус 9,71 млрд. грн.

В пятерку компаний с наибольшими убытками также вошли Киевтеплоэнерго, потерявшее 7,23 млрд грн, и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины с убытком 6,88 млрд грн.

Таким образом, за ростом общей выручки украинского бизнеса скрывается неоднородная финансовая картина. Пока одни предприятия наращивают прибыль и улучшают результаты по сравнению с прошлым годом, другие продолжают работать со значительными убытками. При этом увеличение оборотов само по себе не гарантирует компаниям.

Заметим, 12 ноября правительство уже обновило требования к критичности предприятий. После вступления в силу новых критериев государственные органы должны пересмотреть ранее предоставленные статусы. прибыльности.