Куда идут бюджетные средства: какие учреждения потратили больше всего денег

Теперь каждый украинец может пересмотреть куда же и сколько тратят бюджетные средства госучреждения, коммунальные предприятия и другие компании. Больше всего уже потратили Пенсионный фонд, налоговая и Казначейская служба. В то же время, почти половину своего годового бюджета Черниговский исполком потратил на капитальные трансферты (модернизацию, реконструкцию или строительство), а Днепровский горсовет — на обслуживание долгов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на " Опендатабот ", который запустил обновленный Реестр публичных финансов, где на странице каждого государственного или коммунального учреждения отражаются категории расходов.

Это позволяет увидеть, идут ли бюджетные деньги на зарплаты, ремонтные работы, услуги, судебные расходы или что-то совсем неожиданное.

Кто в реестре

Отмечается, что в настоящее время в реестре 30 688 компаний. Большинство из них – это коммунальные учреждения – 11 191 (36,5% от общего количества), органы местного самоуправления (6 336 или 20.6%), коммунальные предприятия (5 230 или 17%), госорганы (2 638 или 8.6%) и госучреждения4 или учреждения.

Но есть и частные компании, которые получают бюджетные деньги, например за выполнение госзаказов или услуги.

Кто потратил больше всего

По данным "Опендатабот", больше всего бюджетных денег в этом году традиционно потратили крупные учреждения: Пенсионный фонд (688 млрд грн), Налоговая служба (276,9 млрд), Казначейская служба (176,2 млрд), Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) (78,4 млрд) и Минобразования (71,8 млрд) (27,6 млрд), Министерство развития общин и территорий Украины (25,79 млрд).

Городские же советы областных центров тратят больше средств на зарплаты и компенсации — почти 40% от всех потраченных средств. Еще около 12% – на материалы и оборудование, почти столько же – на капитальные инвестиции и расходы. На ЕСВ приходится почти 9% всех расходов, а еще 4% на оплату услуг.

Как отмечают аналитики, не все горсоветы имеют одинаковые расходы. Так, например, Криворожский городской совет в 2025 году потратил больше не на образование или дороги, а на судебные сборы и судебные взыскания — более 750 тысяч гривен.

Черниговский исполком почти половину бюджета отдал на капитальные трансферты, то есть на модернизацию, реконструкцию или строительство (37,3 млн грн), Днепровский горсовет — на обслуживание долгов потратил 46% своего бюджета (56,8 млн грн.), а Харьковский городской совет потратил более 24 миллионов на стипендии почетным гражданам.

Напомним, в топ-10 городских советов, потративших больше средств на закупку дронов в 2024 году, вошли 9 областных центров: Киев, Львов, Винница, Луцк, Житомир, Днепр, Ровно, Ивано-Франковск, Хмельницкий, и Кривой Рог. В общей сложности они потратили на дроны 2,5 млрд грн.