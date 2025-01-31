Курс валют на 1-2 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1-2.02.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 31 января.

Курс доллара

1 доллар США – 41,82 грн.

Курс евро

1 евро – 43,50 грн.

Курс злотого

1 злотый – 10,34 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):

Курс доллара США: 41,90/41,93 грн.

Курс евро: 43,75/43,90 грн.

Курс злотого: 10,30/10,45 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,40/42,00 грн.

Ощадбанк: 41,60/42,15 грн.

ПУМБ: 41,70/42,30 грн.

Укргазбанк: 41,60/42,15 грн.

Райффайзен: 41,50/41,80 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 31 января:

ПриватБанк: 43,10/44,10 грн.

Ощадбанк: 43,15/44,15 грн.

ПУМБ: 43,60/44,30 грн.

Укргазбанк: 43,10/44,15 грн.

Райффайзен: 42,80/43,30 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 9,70/10,40 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предполагается, а курс будет держаться на уровне 42 грн/долл. с незначительными колебаниями. Детальнее читайте в материале Delo.ua.