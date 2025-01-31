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Курс валют на 1-2 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1-2.02.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 31 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,82 грн.
Курс евро
- 1 евро – 43,50 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 10,34 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):
- Курс доллара США: 41,90/41,93 грн.
- Курс евро: 43,75/43,90 грн.
- Курс злотого: 10,30/10,45 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 31 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,40/42,00 грн.
- Ощадбанк: 41,60/42,15 грн.
- ПУМБ: 41,70/42,30 грн.
- Укргазбанк: 41,60/42,15 грн.
- Райффайзен: 41,50/41,80 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 31 января:
- ПриватБанк: 43,10/44,10 грн.
- Ощадбанк: 43,15/44,15 грн.
- ПУМБ: 43,60/44,30 грн.
- Укргазбанк: 43,10/44,15 грн.
- Райффайзен: 42,80/43,30 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
- Укргазбанк: 9,70/10,40 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
По прогнозам экспертов, до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предполагается, а курс будет держаться на уровне 42 грн/долл. с незначительными колебаниями. Детальнее читайте в материале Delo.ua.