Курс валют на 1 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 8 копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.04.2025 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,42 грн (-6 коп.).

Курс евро

1 евро – 44,83 грн (+8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,72 грн (+2 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,30/41,40 грн Евро 44,91/45,13 грн Злотый 10,70/10,80 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,10/41,55 43,95/44,90 Ощадбанк 41,20/41,60 43,95/44,95 10,85/10,90 ПУМБ 41,20/41,80 43,90/44,90 10,65/10,95 Укргазбанк 41,20/41,60 43,95/44,95 10,80/10,90 Райффайзен 41,10/41,55 43,80/45,10

Заметим, несмотря на укрепление гривны в начале весны, существует большая вероятность возобновления девальвации и роста курса в апреле выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.