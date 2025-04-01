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Курс валют на 1 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 8 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.04.2025 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,42 грн (-6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 44,83 грн (+8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,72 грн (+2 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,30/41,40 грн
|Евро
|44,91/45,13 грн
|Злотый
|10,70/10,80 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 31 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,55
|43,95/44,90
|Ощадбанк
|41,20/41,60
|43,95/44,95
|10,85/10,90
|ПУМБ
|41,20/41,80
|43,90/44,90
|10,65/10,95
|Укргазбанк
|41,20/41,60
|43,95/44,95
|10,80/10,90
|Райффайзен
|41,10/41,55
|43,80/45,10
Заметим, несмотря на укрепление гривны в начале весны, существует большая вероятность возобновления девальвации и роста курса в апреле выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.