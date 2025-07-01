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Курс валют на 1 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро, которое подорожало еще на 20 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.06.2025 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,79 грн (+13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,98 грн (+20 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,55 грн (+5 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,56/41,65 грн
|Евро
|49,11/49,30 грн
|Злотый
|11,45/11,60 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,32/41,92
|48,35/49,35
|Ощадбанк
|41,35/41,95
|48,65/49,45
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,40/42,00
|48,50/49,20
|11,35/11,63
|Укргазбанк
|41,35/41,95
|48,65/49,45
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,64/41,90
|48,60/49,42
Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.