Курс валют на 1 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро, которое подорожало еще на 20 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.06.2025 (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,79 грн (+13 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,98 грн (+20 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,55 грн (+5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,56/41,65 грн Евро 49,11/49,30 грн Злотый 11,45/11,60 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,32/41,92 48,35/49,35 Ощадбанк 41,35/41,95 48,65/49,45 11,05/11,65 ПУМБ 41,40/42,00 48,50/49,20 11,35/11,63 Укргазбанк 41,35/41,95 48,65/49,45 11,05/11,65 Райффайзен 41,64/41,90 48,60/49,42

Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.