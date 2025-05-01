Курс валют на 1 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США существенно укрепился, в то же время евро подешевело на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.05.2025 (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,47 грн (-27 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,16 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,03 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,42/41,55 грн Евро 47,45/47,65 грн Злотый 10,95/11,06 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 05/41,65 46,70/47,70 Ощадбанк 41,10/41,70 46,75/47,75 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 10,90/11,30 Укргазбанк 40,10/41,70 46,75/47,75 10,60/11,20 Райффайзен 41,45/41,73 46,90/47,55

Заметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, что позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.