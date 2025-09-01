Курс валют на 1 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне подорожал на шесть копеек, а евро - на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.09.2025 года (понеділок).

Курс доллара

1 доллар США – 41,32 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,20 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,30 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,33/41,40 Евро 48,25/48,40 Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,90/41,50 47,50/48,50 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,55 47,90/48,65 10,95/11,50 ПУМБ 41,10/41,70 47,80/48,50 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,55 47,90/48,65 10,95/11,50 Райффайзен 41,22/41,49 47,90/48,48 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.