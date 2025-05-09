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Курс валют на 10-11 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро 10-11 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 9 мая.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,51 грн.
Курс евро
- 1 евро – 46,89 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 10,98 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,43/41,50 грн
|Евро
|47,00/47,20 грн
|Злотый
|10,90/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 15/41,75
|46,20/47,20
|Ощадбанк
|41,25/41,75
|46,50/47,50
|10,50/11,00
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,90/47,60
|10,80/11,10
|Укргазбанк
|40,25/41,75
|46,50/47,50
|10,50/11,00
|Райффайзен
|41,40/41,65
|46,30/47,47
Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.