Курс валют на 10-11 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро 10-11 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 9 мая.

Курс доллара

1 доллар США – 41,51 грн.

Курс евро

1 евро – 46,89 грн.

Курс злотого

1 злотый – 10,98 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,43/41,50 грн Евро 47,00/47,20 грн Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 15/41,75 46,20/47,20 Ощадбанк 41,25/41,75 46,50/47,50 10,50/11,00 ПУМБ 41,30/41,90 46,90/47,60 10,80/11,10 Укргазбанк 40,25/41,75 46,50/47,50 10,50/11,00 Райффайзен 41,40/41,65 46,30/47,47

Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.