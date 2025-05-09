Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,07

EUR

46,89

--0,19

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

47,27

47,09

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 10-11 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро 10-11 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 9 мая.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,51 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 46,89 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,98 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,43/41,50 грн
Евро 47,00/47,20 грн
Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 15/41,75 46,20/47,20
Ощадбанк 41,25/41,75 46,50/47,50 10,50/11,00
ПУМБ 41,30/41,90 46,90/47,60 10,80/11,10
Укргазбанк 40,25/41,75 46,50/47,50 10,50/11,00
Райффайзен 41,40/41,65 46,30/47,47

Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько