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Курс валют на 10 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, а евро подорожало на 53 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.04.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 грн (+11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 45,55 грн (-53 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,61 грн (+7 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,13/41,28 грн
|Евро
|45,70/46,00 грн
|Злотый
|10,65/10,80 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,40
|45,65/46,35
|Ощадбанк
|40,15/41,45
|45,60/46,40
|10,70/10,90
|ПУМБ
|41,20/41,45
|45,55/46,55
|10,60/11,00
|Укргазбанк
|41,15/41,45
|45,60/46,40
|10,70/10,90
|Райффайзен
|41,00/41,45
|45,71/46,53
Заметим, что в апреле ситуация с курсом будет развиваться в условиях геополитической турбулентности, спровоцированной тарифной войной со стороны США, и под влиянием роста спроса на валюту вследствие притока бюджетной гривны на валютный рынок. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.