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Курс валют на 10 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.02.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,47 грн за доллар (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,03 грн (+5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,25 грн (+3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,50/41,82 грн.
  • Курс евро: 43,30/43,50 грн.
  • Курс злотого: 10,25/10,50 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 февраля курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,30/41,85 грн.
  • Ощадбанк: 41,30/41,85 грн.
  • ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
  • Укргазбанк: 41,55/41,80 грн.
  • Райффайзен: 41,30/41,67 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 10 февраля:

  • ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.
  • Ощадбанк: 42,65/43,65 грн.
  • ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
  • Укргазбанк: 42,65/43,65 грн.
  • Райффайзен: 42,50/43,35 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.
  • ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к отметке в 43 грн/долл. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько