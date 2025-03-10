- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 10 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 17 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.03.2025 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,21 грн за доллар (-6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,73 грн (+17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,70 грн (+ 3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,20/41,34 грн.
- Курс евро: 44,60/44,80 грн.
- Курс злотого: 10,60/10,75 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 40,80/41,40 грн.
- Ощадбанк: 41,00/41,50 грн.
- ПУМБ: 41,00/41,60 грн.
- Укргазбанк: 41,00/41,50 грн.
- Райффайзен: 41,05/41,42 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 10 марта:
- ПриватБанк: 44,00/45,00 грн.
- Ощадбанк: 44,10/45,10 грн.
- ПУМБ: 44,30/45,00 грн.
- Укргазбанк: 44,10/45,10 грн.
- Райффайзен: 44,20/45,23 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.
- ПУМБ: 10,40/10,80 грн.
- Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.
Отметим, что гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.