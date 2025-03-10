Курс валют на 10 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 17 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.03.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,21 грн за доллар (-6 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,73 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,70 грн (+ 3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,20/41,34 грн.

Курс евро: 44,60/44,80 грн.

Курс злотого: 10,60/10,75 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 марта курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 40,80/41,40 грн.

Ощадбанк: 41,00/41,50 грн.

ПУМБ: 41,00/41,60 грн.

Укргазбанк: 41,00/41,50 грн.

Райффайзен: 41,05/41,42 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 10 марта:

ПриватБанк: 44,00/45,00 грн.

Ощадбанк: 44,10/45,10 грн.

ПУМБ: 44,30/45,00 грн.

Укргазбанк: 44,10/45,10 грн.

Райффайзен: 44,20/45,23 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.

ПУМБ: 10,40/10,80 грн.

Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.

Отметим, что гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.