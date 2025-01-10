Курс валют на 10 января 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?

НБУ опустил курс гривны по отношению к иностранным валютам – доллар снова обновил исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.01.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,28 грн (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,56 грн (+13 коп.)

Курс злотого

1 злотый – 10,19 грн (+3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка / продажа):

Курс доллара США: 42,95/43,00 грн.

Курс евро: 44,30/44,50 грн.

Курс злотого: 10,30/10,42 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 42,25/42,85 грн.

Ощадбанк: 42,20/42,90 грн.

ПУМБ: 42,20/42,90 грн.

Укргазбанк: 42,25/42,85 грн.

Райффайзен: 42,00/43,15 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 10 января:

ПриватБанк: 43,55/44,55 грн.

Ощадбанк: 43,40/44,50 грн.

ПУМБ: 43,80/44,60 грн.

Укргазбанк: 43,50/44,30 грн.

Райффайзен: 43,20/44,40 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: еще не установлен.

ПУМБ: 9,90/10,40 грн.

Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.