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Курс валют на 10 января 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?
НБУ опустил курс гривны по отношению к иностранным валютам – доллар снова обновил исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.01.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,28 грн (+4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,56 грн (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 злотый – 10,19 грн (+3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка / продажа):
- Курс доллара США: 42,95/43,00 грн.
- Курс евро: 44,30/44,50 грн.
- Курс злотого: 10,30/10,42 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 42,25/42,85 грн.
- Ощадбанк: 42,20/42,90 грн.
- ПУМБ: 42,20/42,90 грн.
- Укргазбанк: 42,25/42,85 грн.
- Райффайзен: 42,00/43,15 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 10 января:
- ПриватБанк: 43,55/44,55 грн.
- Ощадбанк: 43,40/44,50 грн.
- ПУМБ: 43,80/44,60 грн.
- Укргазбанк: 43,50/44,30 грн.
- Райффайзен: 43,20/44,40 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: еще не установлен.
- ПУМБ: 9,90/10,40 грн.
- Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.