Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

48,54

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 11 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллары валюта
НБУ установил официальный курс на понедельник

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 7 копеек, а евро подешевел на 9 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.08.2025 года (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,39 грн (-7 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,19 грн (-9 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,34 грн (+1 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 41,42/41,50
Евро 48,35/48,53
Злотый 11,25/11,38

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.05/41.65 41.31/41.60
Ощадбанк 41.30/41.75 47.95/48.80 9.70/10.40
ПУМБ 41.20/41.80 48.00/48.70 11.20/11.50
Укргазбанк 41.20/ 41.70 48.10/ 48.50 10.50/11.50
Райффайзен 41.31/41.60 47.90/48.55

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько