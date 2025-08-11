Курс валют на 11 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 7 копеек, а евро подешевел на 9 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.08.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,39 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,19 грн (-9 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,34 грн (+1 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 41,42/41,50 Евро 48,35/48,53 Злотый 11,25/11,38

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.05/41.65 41.31/41.60 Ощадбанк 41.30/41.75 47.95/48.80 9.70/10.40 ПУМБ 41.20/41.80 48.00/48.70 11.20/11.50 Укргазбанк 41.20/ 41.70 48.10/ 48.50 10.50/11.50 Райффайзен 41.31/41.60 47.90/48.55

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.