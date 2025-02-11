Курс валют на 11 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США снижается после длительного укрепления, в то же время евро подешевел на 14 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.02.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 грн за доллар (+12 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,89 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,27 грн (+2 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,75/41,75 грн.

Курс евро: 43,25/43,45 грн.

Курс злотого: 10,25/10,40 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,20/41,80 грн.

Ощадбанк: 41,20/41,85 грн.

ПУМБ: 41,40/42,00 грн.

Укргазбанк: 41,20/41,85 грн.

Райффайзен: 41,35/41,85 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 11 февраля:

ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.

Ощадбанк: 42,55/43,55 грн.

ПУМБ: 42,90/43,50 грн.

Укргазбанк: 42,55/43,55 грн.

Райффайзен: 42,40/43,35 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл. Детальнее читайте в материале Delo.ua.