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Курс валют на 11 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США снижается после длительного укрепления, в то же время евро подешевел на 14 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.02.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,59 грн за доллар (+12 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,89 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,27 грн (+2 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,75/41,75 грн.
- Курс евро: 43,25/43,45 грн.
- Курс злотого: 10,25/10,40 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,20/41,80 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,85 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,85 грн.
- Райффайзен: 41,35/41,85 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 11 февраля:
- ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.
- Ощадбанк: 42,55/43,55 грн.
- ПУМБ: 42,90/43,50 грн.
- Укргазбанк: 42,55/43,55 грн.
- Райффайзен: 42,40/43,35 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
- Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл. Детальнее читайте в материале Delo.ua.