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Курс валют на 11 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США и евро снижается после укрепления накануне.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.07.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,82 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,97 грн (+13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,53 грн (+1 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,62/41,70 грн
|Евро
|49,05/49,25 грн
|Злотый
|11,48/11,60 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,35/49,35
|Ощадбанк
|41,40/42,00
|48,65/49,40
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,80/49,50
|11,38/11,68
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,65/49,40
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,69/41,97
|48,50/49,13
Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.