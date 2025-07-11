Курс валют на 11 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США и евро снижается после укрепления накануне.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.07.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,82 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,97 грн (+13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,53 грн (+1 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,62/41,70 грн Евро 49,05/49,25 грн Злотый 11,48/11,60 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 48,35/49,35 Ощадбанк 41,40/42,00 48,65/49,40 11,00/11,60 ПУМБ 41,50/42,10 48,80/49,50 11,38/11,68 Укргазбанк 41,40/42,00 48,65/49,40 11,00/11,60 Райффайзен 41,69/41,97 48,50/49,13

Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.