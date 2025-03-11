Курс валют на 11 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США после непродолжительного укрепления снова снижается, в то же время евро подорожало на 4 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.03.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,29 грн за доллар (+8 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,77 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,68 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,28/41,40 грн.

Курс евро: 44,73/44,95 грн.

Курс злотого: 10,60/10,75 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 марта курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 40,90/41,55 грн.

Ощадбанк: 41,05/41,55 грн.

ПУМБ: 41,10/41,70 грн.

Укргазбанк: 41,05/41,55 грн.

Райффайзен: 41,05/41,49 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 11 марта:

ПриватБанк: 44,05/45,05 грн.

Ощадбанк: 44,15/45,15 грн.

ПУМБ: 44,50/45,20 грн.

Укргазбанк: 44,05/45,15 грн.

Райффайзен: 44,20/45,05 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.

ПУМБ: 10,40/10,80 грн.

Укргазбанк: 10,60 грн/10,80 грн.

Заметим, что гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.