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Курс валют на 11 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США после непродолжительного укрепления снова снижается, в то же время евро подорожало на 4 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.03.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,29 грн за доллар (+8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,77 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,68 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,28/41,40 грн.
- Курс евро: 44,73/44,95 грн.
- Курс злотого: 10,60/10,75 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 40,90/41,55 грн.
- Ощадбанк: 41,05/41,55 грн.
- ПУМБ: 41,10/41,70 грн.
- Укргазбанк: 41,05/41,55 грн.
- Райффайзен: 41,05/41,49 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 11 марта:
- ПриватБанк: 44,05/45,05 грн.
- Ощадбанк: 44,15/45,15 грн.
- ПУМБ: 44,50/45,20 грн.
- Укргазбанк: 44,05/45,15 грн.
- Райффайзен: 44,20/45,05 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.
- ПУМБ: 10,40/10,80 грн.
- Укргазбанк: 10,60 грн/10,80 грн.
Заметим, что гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.