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Курс валют на 12-13 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро, доллар
Фото: Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12-13 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 11 июля.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,82 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 48,97 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,53 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта
41,62/41,70 грн
49,05/49,25 грн
11,48/11,60 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,35/41,95 48,35/49,35
Ощадбанк 41,40/42,00 48,65/49,40 11,00/11,60
ПУМБ 41,50/42,10 48,80/49,50 11,38/11,68
Укргазбанк 41,40/42,00 48,65/49,40 11,00/11,60
Райффайзен 41,69/41,97 48,50/49,13

Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько