- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 12 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться, а евро подорожало на 44 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.03.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,41 грн за доллар (+12 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,21 грн (+44 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,78 грн (+10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,45/41,60 грн.
- Курс евро: 45,10/44,35 грн.
- Курс злотого: 10,65/10,80 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,05/41,65 грн.
- Ощадбанк: 41,15/41,65 грн.
- ПУМБ: 41,20/41,80 грн.
- Укргазбанк: 41,15/41,65 грн.
- Райффайзен: 41,05/41,63 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 12 марта:
- ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
- Ощадбанк: 44,45/45,45 грн.
- ПУМБ: 44,80/45,50 грн.
- Укргазбанк: 44,45/45,45 грн.
- Райффайзен: 44,40/45,59 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.
- ПУМБ: 10,40/10,80 грн.
- Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.
Отметим, что гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.