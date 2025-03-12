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Курс валют на 12 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться, а евро подорожало на 44 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.03.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,41 грн за доллар (+12 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,21 грн (+44 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,78 грн (+10 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,45/41,60 грн.
  • Курс евро: 45,10/44,35 грн.
  • Курс злотого: 10,65/10,80 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 марта курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,05/41,65 грн.
  • Ощадбанк: 41,15/41,65 грн.
  • ПУМБ: 41,20/41,80 грн.
  • Укргазбанк: 41,15/41,65 грн.
  • Райффайзен: 41,05/41,63 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 12 марта:

  • ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
  • Ощадбанк: 44,45/45,45 грн.
  • ПУМБ: 44,80/45,50 грн.
  • Укргазбанк: 44,45/45,45 грн.
  • Райффайзен: 44,40/45,59 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.
  • ПУМБ: 10,40/10,80 грн.
  • Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.

Отметим, что гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько